الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض اليوم بسفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف.وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، إلى جانب الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأشاد السفير الأوكراني بالدور المميز الذي ينهض به المركز في مجال العمل الإنساني والإغاثي وخدمته المحتاجين في جميع أنحاء العالم دون تمييز.//انتهى//15:36ت م0146