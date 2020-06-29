عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسوقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اليوم اتفاقية منحة بقيمة مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمع المضيف واللاجئين السوريين من خلال تطوير الممارسات الزراعية المستدامة في الأردن.ويهدف المشروع بحسب بيان صحفي إلى الإسهام في تحسين الظروف المعيشية للأردنيين واللاجئين السوريين في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن من خلال التركير على اعتماد الإدارة القائمة على الموارد الطبيعية، وزيادة وتنويع إمدادات المياه وتعزيز استخدامها الفعال في الزراعة من حيث إنتاجية المزارع وتنويع الزراعة وتطبيق الطاقة المتجددة للحد من الضعف لكل من المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين.// انتهى //15:36ت م0147