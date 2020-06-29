مكة المكرمة 8 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيه 2020م واساستقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه اليوم محافظ بحرة رجا السلمي .ونوقشت خلال اللقاء احتياجات سكان المحافظة للخدمات البلدية إضافة الاطلاع على المشاريع الجارية في تلك المنطقة .كما استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء الدكتور هاشم حريري رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وعددا من أعضاء المجلس ، واطلع معاليه خلال اللقاء على جهود الجمعية خلال جائحة كورونا ، كما قدم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي عرضاً مفصلاً عن أعمال ومهام المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة .وأثنى معالي المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء في مكة المكرمة من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها، ‏وأن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة مراكز الأحياء وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.// انتهى //15:52ت م0149