عام / أمين العاصمة المقدسة يستقبل محافظ بحرة وعدداً من أعضاء جمعية مراكز الأحياء

الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
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مكة المكرمة 8 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيه 2020م واس
استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه اليوم محافظ بحرة رجا السلمي .
ونوقشت خلال اللقاء احتياجات سكان المحافظة للخدمات البلدية إضافة الاطلاع على المشاريع الجارية في تلك المنطقة .
كما استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء الدكتور هاشم حريري رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وعددا من أعضاء المجلس ، واطلع معاليه خلال اللقاء على جهود الجمعية خلال جائحة كورونا ، كما قدم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي عرضاً مفصلاً عن أعمال ومهام المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة .
وأثنى معالي المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء في مكة المكرمة من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها، ‏وأن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة مراكز الأحياء وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.
// انتهى //
15:52ت م
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