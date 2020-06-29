أبها 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها في الساعة التاسعة من مساء غد أمسية شعرية ضمن مبادرة "فنوننا في منازلنا"، يحييها الشاعر عبدالرحمن موكلي، ويديرها الشاعر حسن القرني، وذلك عبر تطبيق "زووم" للاتصال المرئي .وأبان مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تحتفي بتجربة الشاعر موكلي في الشعر السعودي المعاصر، إضافة لرحلته الإدارية من خلال ثقافة وفنون جازان وديوانية "موكلي" الثقافية .// انتهى //15:52ت م0150