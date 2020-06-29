بغداد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1749 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, مارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق منذ بدء دخول الوباء إلى 47151 إصابة.ويشير عدد الإصابات لهذا اليوم إلى انخفاض نسبي قياسا بالأيام الماضية، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات حاجز الألفي إصابة يوميا .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات إلى 1839 حالة, فيما سُجلت 1852 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 22974 حالة , بينما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 22338 , منهم 336 في العناية المركزة.// انتهى //15:53ت م0151