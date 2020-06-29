حفر الباطن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستواصل المديرية العامة للشوؤن الصحية بحفر الباطن حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا "COVID-19" في إدارة الجوازات بحفرالباطن ، والتي استهدفت منسوبي الجوازات والمراجعين .وقدمت الفرق التوعوية والتطوعية مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لاتقل عن مترين مع ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة ،والحد من التجمعات في المكان الواحد ، بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري لمنسوبي الجوازات والمراجعين .وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع معدل الوعي الصحي لديهم وذلك باتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.// انتهى //15:55ت م0152