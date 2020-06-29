المنامة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,277.71 نقطة بارتفاع قدره 0.51 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 595.65 نقطة بانخفاض قدره 0.56 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و938 ألفاً و254 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 275 ألفاً و354 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.// انتهى //15:56ت م0153