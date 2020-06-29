براغ 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة أمس الأحد .وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان - سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة .وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و 348 حالة وفاة بالفيروس .// انتهى //15:59ت م0154