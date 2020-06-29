عام / التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أبريل الماضي
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
براغ 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
سجلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة أمس الأحد .
وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان - سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة .
وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و 348 حالة وفاة بالفيروس .
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