تونس 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ في العاصمة التونسية اليوم بنظيره اليوناني نيكوس داندياس الذي يزور تونس حاليا.وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع في المنطقة وخاصة الأزمة الليبية، وأكدا دعم تونس واليونان للحل السلمي التوافقي الليبي - الليبي والتمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الأممية ورفضهما أي تدخل أجنبي .وأشار البيان إلى أن اللقاء مثّل فرصة للتباحث في عدد من القضايا الإقليمية وعلاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الوزير اليوناني عن استعداد بلاده لدعم تونس من أجل مواجهة الرهانات الاقتصادية والتنموية .كما تطرق اللقاء إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات بين تونس واليونان في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، مع الدعوة إلى ضرورة التعجيل بعقد الاستحقاقات الثنائية وخاصة منها الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين .// انتهى //16:53ت م0177