الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسيخوض برشلونة اختباراً قوياً ومصيرياً في سعيه إلى مواصلة المنافسة على اللقب عندما يستضيف أتلتيكو مدريد غداً في افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وخسر النادي الكاتالوني أربع نقاط منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، بعدما كان متقدما على الأخير بالفارق ذاته, لذا فهو يدرك أن إهدار أي نقطة في مواجهة الغد سُتضعف بشكل كبير حظوظه في الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي، خصوصا وأن الريال سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً أمام خيتافي الذي تراجعت نتائجه عقب استئناف المنافسات، وحصد 4 نقاط في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار.وسيكون برشلونة مطالباً بتفادي خسارة النقاط هذه المرة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الذي استعاد عافيته بعد تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو، وحقق أربع انتصارات متتالية انتزع بها المركز الثالث من إشبيلية في ظل سعيه نحو مواصلة الانتصارات وتأمين مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.من جهته يبدو ريال مدريد مرشحاً بقوة لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف خيتافي "السادس" يوم الخميس المقبل في ختام الجولة.وحقق الريال منذ استئناف المنافسات العلامة الكاملة في خمس مراحل، مما سمح له بانتزاع الصدارة من غريمه برشلونة، وهو يمني النفس بتعثر جديد لبرشلونة كي يبتعد بفارق خمس نقاط ويقطع خطوة كبيرة في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين.ويلعب غداً ريال مايوركا مع سلتا فيغو، وليغانيس مع إشبيلية.وتستكمل الجولة بعد غدٍ الأربعاء بلقاءات ألافيس مع غرناطة، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو، وريال بيتيس مع فياريال، وبلد الوليد مع ليفانتي، على أن يلعب الخميس في ختام الجولة إيبار مع أوساسونا، وريال سوسييداد مع إسبانيول، وريال مدريد مع خيتافي.// انتهى //16:57ت م0179