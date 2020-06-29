الكويت 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالاً عبر تقنية الاتصال المرئي من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، بحثا من خلاله مستجدات الأوضاع العالمية الراهنة جراء تفشي وانتشار فيروس (كورونا) وتبعات هذه الجائحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وناقش الجانبان خلال الاتصال التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة لاسيما في اليمن وسوريا وليبيا ومناطق النزاع المختلفة حول العالم.وأعرب ماورير عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني المتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .// انتهى //16:58ت م0180