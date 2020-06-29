الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسبدأ ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض في استقبال رماة المنتخب السعودي للسهام والفريق الأول من الجنسين استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية التي ينتظر أن يعلن عنها اتحاد اللعبة خلال الأسابيع المقبلة .وخُصص الميدان للرماة الموجودين في مدينة الرياض لحين العودة بشكل تدريجي في جميع المراكز التابعة للاتحاد الذي طبق جميع البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الرياضة في وقت سابق, كما اشترط الاتحاد على جميع مرتادي الميدان فحص الحرارة و تعبئة استمارة خاصة بالحالة الصحية والإفادة في حال التعرض لأي من أعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 , إضافة إلى تقليص عدد المتدربين إلى 11 بحد أقصى، وأن يكون الحضور مشروطاً بحجز مسبق .من جانبه أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري أن الاتحاد طبق أعلى المعايير الوقائية للحفاظ على سلامة جميع مرتادي الميدان. مشيراً إلى أن الاتحاد يُشرف مباشرة على عملية الدخول والخروج للرماة من الميدان ومتابعة أوضاعهم الصحية.// انتهى //17:01ت م0181