جدة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ممثلة في فرعها بحي الشرفية فعاليات مسابقة رباعيات الفكر الإبداعية عبر نسختها الإلكترونية بتقنية "الزوم" بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز ومشاركة 500 من مختلف شرائح المجتمع من داخل المملكة وخارجها .وتوجت المسابقة بعد إجراء التصفيات النهائية لـ 100 متسابق ، بفوز 20 متسابقًا ومتسابقة بجوائز المسابقة التي أسهمت في إشغال وقت كثيرٍ من الشباب بالمفيد والشيق وأشعلت روح المنافسة ، وغرست حب اللغة العربية وإمكانياتها وجمالياتها .من جانبه أبرز نائب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة عبد الله السيود المضامين والأفكار المبتكرة التي حملتها مسابقة رباعيات الفكر الإبداعية ، مشيداً بالمجهودات المبذولة من مكتب الجمعية بحي الشرفية ، والجهات المشاركة لإخراج النسخة الحالية من المسابقة بشكل مميز بجمعها جماليات الفكرة مع الإبداع وتنمية روح الحماس بين المتسابقين .يُذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة مستمرة في تنظيم هذه المسابقة في نسخٍ مقبلة بصورة تراعي التغير في المضمون والتجديد في المحتوى ، مع توسيع دائرة الاستفادة منها لتحقيق أهدافها بين شباب الوطن تحت شعار "تنافس .. تفكير .. تثقيف .. ترفيه" ، هادفة للإثراء المعرفي في ظل ما تزخر به المملكة من مقومات ثرية ومتنوعة .//انتهى//17:02ت م0182