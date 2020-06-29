سكاكا 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأعلنت صحة الجوف ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء(OCT) ، وبفضل الله نجح فريق القسطرة القلبية بالمركز من إتمام 4 عمليات ناجحة ولله الحمد.و يعدّ الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، يستطيع تحديد كيفية حدوث أزمات القلب الحادة بدقة عالية واختيار أنسب طريق للعلاج.وأوضحت صحة الجوف أن الأزمات القلبية الحادة " الجلطات" تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي أو شبه كلي وحدوث الأزمات القلبية "الجلطات" التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب و أحيانا الوفاة، مشيرة إلى أنه الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال, ومن ثم يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل.وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بإذن الله بالمركز على إضافه كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العالي لخدمة مرضى القلب, علما بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة لكون الجهاز إضافة ثرية إلى الإمكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.// انتهى //17:12ت م0183