عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1128 إصابة.وقالت في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، وحالتين من الكوادر العاملة في أحد المراكز الحدودية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 859 حالة.// انتهى //18:38ت م0196