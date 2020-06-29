عام / الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1128 إصابة.
وقالت في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، وحالتين من الكوادر العاملة في أحد المراكز الحدودية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 859 حالة.
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