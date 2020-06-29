الرياض 8 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واسأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم تعيين الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرباً للمنتخب الإماراتي لمدة عامين ليشرف عليه في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.لمدة سنتين.وسيحل بينتو (67 عاما) بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدربا للمنتخب في ديسمبر 2019، وتم فسخ التعاقد معه في أبريل الماضي في خضم توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وستكون مهمة بينتو قيادة الامارات إلى نهائيات كأس العالم 2022.ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد ٦ نقاط في المجموعة السابعة، وتبقى له أربع مباريات، حيث من المقرر أن يستضيف ماليزيا في الثامن من أكتوبر، قبل أن تحل ضيفة على اندونيسيا في 13 منه، ثم تستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر على التوالي.وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل أن يرحل عنه في نوفمبر 2019، ان أشرف على منتخبات كوستاريكا(2004-2005 و2011 -2014) وكولومبيا (2007-2008) وهندوراس(2014-2017)، ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا الى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل ان تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.// انتهى//18:39ت م0197