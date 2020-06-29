واشنطن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية البنجلاديشي مسعود بن مؤمن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المستمر للتصدي لوباء كوفيد 19.واستعرض الجانبان حِزَم المساعدات التي تزيد قيمتها عن 43 مليون دولار، قدمتها الولايات المتحدة لبنجلاديش لمساعدتها في التصدي للوباء، إضافة إلى دور بنجلاديش في الاستجابة الدولية للوباء عن طريق تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية والطوارئ.وأشاد بومبيو بما تقوم به بنجلاديش من استضافة اللاجئين الروهينجا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أسهمت بما يقرب من 820 مليون دولار في المساعدة الإنسانية لأزمة الروهينجا، خُصص معظمها لبرامج داخل بنجلاديش.وجدد الجانبان التزامهما بدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا إلى بورما.// انتهى //18:39ت م0198