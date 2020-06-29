إسلام آباد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان اليوم 3557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 206512 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4167 حالة وفاة.وأضاف أن 95407 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2437 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:40ت م0199