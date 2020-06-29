عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم إنهاء مفاوضات للحصول على مساعدات أجنبية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار ليتم توقيعها خلال الشهرين القادمين.وقال وزير التخطيط الأردني الدكتور وسام الربضي: إن قيمة المنح الجديدة الملتزمة بها الأردن حتى منتصف يونيو من العام الحالي بلغت 80 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض الميسرة 220 مليون دولار خلال المدة نفسها، بما في ذلك المساعدات الموجهة للأردن لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.وتوقع الوزير الأردني أن يصل حجم المساعدات الخارجية للأردن من المنح والقروض الميسرة للعام الحالي نحو 2.5 مليار دينار أردني.// انتهى //18:46ت م0200