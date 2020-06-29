الكويت 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل الدولي الرابع حول دعم مستقبل سوريا ودول المنطقة المقرر عقده يوم غد الثلاثاء بدعوة مشتركة من مفوضية الاتحاد الأوروبي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.// انتهى //18:50ت م0201