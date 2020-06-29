الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //18:52ت م0203