سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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