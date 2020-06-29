الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها الصديق.// انتهى //18:53ت م0204