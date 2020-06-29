ينبع 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسرأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الرابع في دورته الخامسة بحضور أعضاء المجلس.وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ماقامت به الدولة منذ بداية جائحة كورونا من إجراءات احترازية لحماية المواطنين والمقيمين، بمتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لضمان تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية في فروع الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص .وناقش الاجتماع خطة عمل البلدية وأولوياتها خلال المدة القادمة وأبرز مشروعاتها والفرص الاستثمارية.// انتهى //18:53ت م0205