الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسنظمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ممثلة في النادي الاستشاري للتمريض الإكلينيكي الندوة الافتراضية بعنوان " تجارب التمريض في المملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة كورونا" بمشاركة متحدثين في مجال التمريض من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.وناقشت الندوة الافتراضية -التي شارك فيها أكثر من 2500 من جميع القطاعات الصحية من داخل المملكة وخارجها- عددا من المحاور المهمّة مثل: التحديات في جاهزية طاقم التمريض، ووحدات المستشفيات للعناية بمرضى كوفيد19، والإستراتيجيات المتبعة في رفع مستوى الجاهزية، والوحدات حسب حاجة المنشآت الصحية، وأعداد المرضى، إلى جانب بحث أبرز قصص النجاح في مواجهة الجائحة.//انتهى//19:10ت م0207