وارسو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسبحثت سفيرة اليمن لدى وارسو الدكتورة ميرفت مجلي اليوم مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي تومشا جرودزكي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن السفيرة مجلي استعرضت مستجدات الأوضاع في بلادها، مشيرة إلى مخاطر عدم صيانة الخزان النفطي العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورفضها وصول فريق أممي لتقييم الأضرار التي لحقت الخزان العائم وإعادة صيانته.وأوضحت مجلي أن الحكومة اليمنية تعمل في الوقت الحالي مع المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح لفريق الصيانة التابع للأمم المتحدة بصيانة الخزان الذي يحتوي على مليون و150 ألف طن من النفط الخام، مشيرة إلى مخاطر انفجار الخزان أو تسرّبه الذي يمكن أن يتسبب في أكبر كارثة بيئية.وتطرقت إلى ما قامت به مؤخراً ميليشيات الحوثي من إجراءات عنصرية بإقرار ما يسمى باللائحة التنفيذية للزكاة (الخُمس), وهي ضريبة يُفرَض بموجبها ما يعادل 20 بالمئة على جميع الموارد في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ولصالح مجموعة سلالية بعينها.من جهته، عبّر رئيس مجلس الشيوخ البولندي عن قلق بلاده من عدم صيانة الخزان النفطي، مشيراً إلى أن الكارثة التي يمكن أن تنتج عن أي تسريب للخزان أو انفجاره ستكون كبيرة على المستوى البيئي وسيصعب حينها معالجتها.وقال: إن فرض أي ضريبة على المواطنين في أي دولة في العالم تمر عبر تشريعات وقوانين تتماشى مع الدستور والمواطنة المتساوية، وإن ما تقوم به هذه الميليشيات هو أمر خارج عن جميع القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وعمل مدان.// انتهى //19:14ت م0209