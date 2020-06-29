تونس 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي يزور تونس حاليا.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أنه تم خلال اللقاء النظر في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس واليونان والتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصّة منها الوضع في ليبيا.وأضاف البيان أن الوزير اليوناني أكّد أنّ بلاده تثمن موقف تونس الداعي إلى تسوية سياسيةٍ للأزمة الليبية وفق الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم وبعيدا عن التدخلات الخارجية، موضحًا أن اليونان مع مغادرة كل القوى الموجودة على الأراضي الليبية.كما أبلغ وزير الخارجية اليوناني الرئيس سعيّد دعوة رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو لأداء زيارة رسمية إلى بلاده.// انتهى //19:56ت م0219