تبوك 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك حملة ( خذوا حذركم) الوقائية التوعوية التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مزامنة مع رفع الحظر.وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي وسنابات المناطق و حسابات تويتر الرسمية والانستقرام ، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .وتهدف الحملة لتوعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية و الاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية .وانطلقت الحملة في مدينة تبوك ومحافظاتها وشملت المجمعات التجارية و الطرق والأماكن العامة .من جهته أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها .// انتهى //20:04ت م0222