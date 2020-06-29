الرياض 8 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأكد معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد بن صالح العواد أن الدعم الذي يجده مركز "أداء" من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - أرسى ثقافة جديدة في مجال العمل الحكومي .جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم لمقر المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في الرياض، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة معاليه .وأشار معاليه لدى اجتماعه بالمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد بن عبدالله القعود إلى أن مجلس الإدارة سيعمل بالشراكة مع منسوبي مركز "أداء" على تحقيق تطلعات القيادة في مجالات قياس الأداء بما يمكن من تعزيز الأداء الحكومي بمختلف قطاعاته .من جانبه أوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود أن المركز سيستمر في دعم وتمكين مختلف القطاعات الحكومية ، مؤكداً تطلع منسوبي المركز للعمل مع مجلس الإدارة الجديد .// انتهى //20:17ت م0223