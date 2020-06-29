طريف 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسصادرت بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، 10 كيلو جرامات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعددا من الأواني غير الصالحة للاستخدام، خلال جولاتها الرقابية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحة العامة, كما حرر 4 مخالفات وطبقت لائحة الغرامات البلدية على تدني مستوى النظافة وما جرى ضبطه، استمرارًا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأكدت بلدية طريف استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة وعدم التهاون مع أية مخالفات تضبط وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أية مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.// انتهى //20:21ت م0224