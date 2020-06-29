عرعر 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واساختتمت جمعية معافى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعالياتها المتزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ 2020 م تحت شعار "انكشف السر "، وذلك ضمن برامجها الاجتماعية الصحية .وهدفت الفعاليات إلى التوعية بمخاطر التدخين والتدخين السلبي بكل أشكاله، وكذلك فضح الخرافات وكشف الأنماط المخادعة التي تستخدمها صناعات التدخين، وتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة للتصدي لمخططات التسويق التي تستهدفهم، وتمكين الشباب من الوقوف ضد تلاعب صناعات التدخين .وأوضح رئيس جمعية "معافى" الدكتور رضا بن قبلان العنزي أن الفعاليات شملت عددا من المعارض والمحاضرات التوعوية التثقيفية وورش العمل , بالإضافة للمسابقات التنافسية التي أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أنه وصل عدد المشاهدين للفعاليات إلى أكثر من 460 ألف مشاهدة على مستوى المملكة .// انتهى //20:22ت م0225