عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اجتماعا "عن بعد" مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي.وتناول الاجتماع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين العسكري والأمني، إضافة لبحث التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى//20:33ت م0227