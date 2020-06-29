سكاكا 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف خلال زيارته جامعة الجوف اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية " زين "؛ بهدف تحقيق التعاون في المجالات التدريبية والتطويرية، وإدخال التقنيات الحديثة وتوفير خدمات خاصة لطلبة ومنسوبي الجامعة.ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، وعن " زين " الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.وتضمنت مذكرة التفاهم قيام شركة زين بتحديث برج الاتصالات الواقع بالحرم الجامعي لتفعيل خدمات الـجيل الخامس G5، التي توفر سرعات عالية للمستخدمين ، كما ستعمل زين مع الجامعة على تدريب خمسة طلاب كل سنة لمدة أسبوعين مع توفير السكن والتذاكر والتدريب بأحد الأقسام الخاصة بالإدارة العامة للشركة بمدينة الرياض، كما ستقوم الشركة كل سنة بتدريب تأهيلي صيفي لـ 40 طالبا مع تخصيص مكافأة شهرية لكل منهم، إضافة إلى تقديم عروض خاصة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.وأكد سموه في تصريحات صحفية، دعم واستعداد إمارة المنطقة لتذليل أية صعوبات أو عقبات قد تواجه تطوير مشروعات الشركة بالمنطقة أو غيرها من المشروعات الأخرى، معلناً دعم الإمارة مثل هذه المشروعات واستمراريتها.// انتهى //20:44ت م0229