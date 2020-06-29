الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم التعاقد مع لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش قادماً من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو، وذلك بعيد انتقال لاعبه البرازيلي أرتور ميلو إلى النادي الإيطالي لقاء 72 مليوناً.وأفاد برشلونة في بيان أن بيانيتش (30 عاماً) سيوقع عقداً مع بطل إسبانيا لأربعة مواسم، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون يورو، تضاف إليها خمسة ملايين من الحوافز والمكافآت، على أن يلتحق بصفوفه بعد نهاية الموسم الحالي.وحدد النادي الكاتالوني قيمة البند الجزائي للاستغناء عن لاعبه الجديد، بـ 400 مليون يورو.// انتهى //22:05ت م0253