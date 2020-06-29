رفحاء 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسدعت جمعية "حياة" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية للإسهام في مشروع "كفالة داعية"، الذي يضم 7 برامج متنوعة تشمل دعوة غير المسلمين للإسلام، ومتابعة المسلمين الجدد وتعليمهم، والقيام بجولات دعوية للقرى والهجر والواقعة في نطاق الجمعية، وإقامة المحاضرات والدروس والدورات، وزيارة الجاليات في مقار عملهم، وإقامة المسابقات المتنوعة للجاليات الوافدة، ومرافقة الجاليات في رحلات العمرة وتوعيتهم.وحثت الجمعية أهل الخير والموسرين للإسهام في الدعم، حيث حددت السهم الواحد بـ 100 ريال، مبينة أن من يريد الإسهام يستطيع ذلك من خلال الحسابات البنكية الرسمية التابعة للجمعية.// انتهى //22:18ت م0254