الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم الأانين تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى الخامس من أكتوبر، آخذاً في الاعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد على جدول المباريات.وسيُفتح باب الانتقالات ليوم واحد فقط في الأول من يوليو ثم مجدداً بين 15 منه حتى الخامس من أكتوبر، بحسب ما أعلن الاتحاد بالاتفاق مع رابطة الدوري.ويأتي هذا الموعد متوافقاً مع توصية سابقة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، طلب فيها من الاتحادات المحلية اعتماد فترة منسقة للانتقالات تختتم في هذا التاريخ، واختار ويفا الخامس من أكتوبر، لكونه يسبق بيوم المهلة التي حددها للأندية لتسجيل لاعبيها لخوض مسابقاته لموسم 2020-2021م.وسيكون الأول من يوليو مخصصاً فقط للانتقالات التي اتفق عليها رسمياً حتى الآن، بيد أن اللاعبين المعنيين بهذا التاريخ لن يتمكنوا من الدفاع عن ألوان أنديتهم الجديدة قبل بداية موسم 2020-2021.واتخذ هذا القرار بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وامتداد بعض البطولات الأوروبية حتى أواخر يوليو، ومن ثم عدم التمكن من إطلاق الموسم المقبل سوى في وقت متأخر كما هو الحال بالنسبة إلى البوندسليغا الألمانية التي ينطلق موسمها الجديد منتصف سبتمبر.// انتهى //22:18ت م0255