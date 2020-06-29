رفحاء 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستقيّدت محلات بيع أسطوانات الغاز بمركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع البلدية, بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف.وتواصل البلدية الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات والتأكد من تنظيف الإسطوانات قبل بيعها على المستهلكين، فيما حرص أصحاب محلات بيع إسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية, حيث شهدت تلك المحلات تقيد المواطنين والمقيمين والالتزام بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة واستبدالها بأخرى مملوءة.// انتهى //22:18ت م0256