الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستنظم جمعية أسر التوحد غداً الثلاثاء، محاضرة توعوية ضمن سلسلة لقاءاتها التوعوية بعنوان "العودة بحذر!" لذوي طيف التوحد وآليات التعامل المثالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل وخارج المنزل.ويقدم المحاضرة الدكتور عبد الرحمن الحويكان، إذ سيحاضر من خلال النظام الخاص بالجمعية للمحاضرات الرقمية، في تمام الساعة 5:00 مساءً.ويمكن الاستماع للمحاضرة عبر الرابط التالي: ‪safwebinars.org/b/2tc-fun-73m‬‬ .// انتهى //22:24ت م0258