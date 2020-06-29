واشنطن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية السريلانكي دينيش جوناواردينا، التزام الولايات المتحدة بدعم تنمية سريلانكا وسيادتها.وناقش الجانبان خلال الاتصال أبرز الإستراتيجيات المشتركة لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19,إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القضايا الصحية والإنسانية.// انتهى //22:35ت م0262