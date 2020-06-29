الطائف 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأطلق مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني برنامج تجربة المريض والخدمات المتعلقة به، خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التطويرية الجاري تنفيدها بمجمع الملك فيصل الطبي.وخلال الجولة التفقدية، استمع القحطاني لشرح مفصل من مدير المجمع الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي، عن مراحل سير العمل في المشاريع التطويرية بالمجمع، تضمنت مشاريع استراحات المرضى وذويهم، ومعامل محاكاة التدريب، وعيادات العيون، والصيدلية الذكية، كما تابع سير العمل في غرفة المحاليل الوريدية.وأشاد القحطاني في نهاية الجولة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو مجمع الملك فيصل الطبي لخدمة المرضى، والإنجازات التي تحققت،ثم كرم القحطاني بعض الموظفين المتميزين، متمنياً مواصلة الجهود لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.يذكر أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى في الطائف بسعة 800 سرير، وتتوفر في المستشفى غالبية التخصصات الطبية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمنومين في المستشفى ومراجعي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.// انتهى //22:36ت م0265