واشنطن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية واليونان، بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني لشؤون الطاقة بين البلدين، الذي عقد افتراضيًا اليوم، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة.وأكد البيان التزام اليونان والولايات المتحدة بالعمل معًا لدعم تنويع مصادر الطاقة في جنوب شرق أوروبا، ومع الشركاء الإقليميين في شرق البحر المتوسط ​​لتطوير موارد الطاقة ، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.وأشار البيان إلى أن الحوار ناقش أبرز التطورات الجارية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة الشراكات الشاملة التي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في شرق البحر الأبيض المتوسط.وفي هذا السياق ، أعرب الطرفان عن دعمهما القوي المستمر لآلية 3 + 1 ومنتدى غاز شرق المتوسط، واستعرضا كذلك ظروف سوق الطاقة الحالية التي أوجدتها جائحة كوفيد 19، مؤكدين أهمية التنويع في قطاع الطاقة.كما شدد الوفدان الأمريكي واليوناني على ضرورة قيام جميع دول منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بأنشطتها بما يتوافق مع القانون الدولي ، بما في ذلك قانون البحار الدولي كما هو مبين في اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ، مؤكدين ضرورة تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، والاستفادة من الاستقرار والأمن الإقليمي ، ومن ثم خلق بيئة مواتية لتنويع موارد الطاقة والطرق.وناقشت المجموعة أيضًا الاستثمار المحتمل للقطاع الخاص الأمريكي في قطاع الطاقة اليوناني ، والفرص في سوق النفط ، وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة للاستثمار الأمريكي التي أنشأتها مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية.وأكد البيان التزام الوفدان الأمريكي واليوناني بمواصلة التعاون في جميع المجالات التي نوقشت في مجموعة عمل الحوار الإستراتيجي.// انتهى //23:15ت م0274