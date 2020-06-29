باريس 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واساتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلد "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".وقال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في من مسيبرغ في ألمانيا : "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيراً إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.// انتهى //23:17ت م0275