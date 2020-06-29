الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستواصل الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي دوراتها التدريبية عن بعد بإقامة دورة إعداد لمدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات بعنوان (رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى فى ظل الأزمات العالمية )، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، ويشارك البرنامج السعودي" الأولمبياد الخاص" في الدورة التي ستقام بعد غدٍ الأربعاء استكمالاً لمجموعة الدورات التي أقامتها الرئاسة الإقليمية ، من منطلق حرص الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب على استكمال خطة الدورات التدريبية، استعداداً للاستحقاقات القادمة وهي الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023.وأوضح مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيي الدين بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مجموعة من الدورات الأساسية المهمة لإعداد مدربين فى عدد من الرياضات بلغوا 1500 مدرب ومدربة من 16 دولة عربية، قدمها مجموعة من الخبراء وأساتذة كليات التربية الرياضية، مبيناً أنه سوف تتبعها مجموعة من الدورات التخصصية، يتم الإعداد لها بهدف الوصول إلى مدرب مؤهل للعمل بدرجة عالية مع لاعبى الأولمبياد الخاص.وقال: "الدورة المقبلة ستقام يوم الأربعاء وتم فتح باب التسجيل لمختلف برامج المنطقة، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وتتناول إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات، يلقيها أستاذ العاب القوى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات المحاضر الدولي الدكتور محمد عنبر بلال".وبين أن محاور الدورة تشمل موضوعات الفاقد التدريبى جراء توقف التدريب، والممارسة الرياضية الآمنة للاعب، والتدريب الذاتى للاعب، والأدوات والأجهزة الرياضية المنزلية للحفاظ على المستوى الأمثل للياقة، والأرقام الشخصية للاعبي الأولمبياد الخاص بعد جائحة كورونا.وأشار الدكتور محيي الدين إلى مشاركة الخبير الفني و التحكيمي بألعاب القوى، والمنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 والألعاب العالمية 2019 المحاضر الإماراتى الدكتور رجاء الكعبي، الذي سيتحدث عن عدد من المحاور مثل (آلية تنظيم وإدارة منافسات ألعاب القوى)، و(عوامل نجاح التنظيم)، و(دور لجان التحكيم المختلفة).// انتهى //23:22ت م0276