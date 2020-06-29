صامطة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأكد المعهد الصناعي الثانوي بصامطة متابعته وحرصه على استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، في برامج "اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب واللحام والقطع بالاكسي استيلين و كهرباء السيارات ومجموعة نقل القدرة وصيانة وحدات التكييف الصغيرة والمتوسطة والانشاءات الكهربائية"، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .// انتهى //23:34ت م0277