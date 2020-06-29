جيزان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع التدريب والدراسات والتطوير بعقود استشارية، و إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة.وأكد معالي رئيس الجامعة أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، منوهاً بجهود إدارة تعليم صبيا في عملية التطوير والتحديث وبما حققته من نجاحات متواصلة في العديد من المجالات.بدوره شدّد الدكتور خرمي على أهمية الاتفاقية التي وقعت وصممت بشكل يضمن تطبيقها، مع إمكانية قياس نتائجها وأهدافها المتحققة، منوهاً بما تمتلكه الجامعة وإدارة تعليم صبيا من خبرات وكفاءات متميزة، يمكن استثمار خبراتها من خلال الاتفاقية لتنفيذ البرامج المشتركة والمساهمة في إعداد الخطط وتقديم الاستشارات والدراسات، لخدمة قطاع التعليم.// انتهى //23:37ت م0278