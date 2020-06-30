القاهرة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسعقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي اجتماعًا افتراضيًا (عن بُعد) اليوم مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد وعضو مجلس الشيوخ الكندي الدكتورة سلمى جان.وقال الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم أنه شرح للوفد البرلماني الدولي موقف البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، وتدخلات إيران وتركيا المرفوضة في الدول العربية.وأضاف أنه شرح للوفد البرلماني الأوضاع السياسية والأمنية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي خصوصًا في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة تغذيها دول إقليمية لديها أطماع توسعية في العالم العربي من خلال التدخل العسكري المباشر وتكوين جماعات وميليشيات مسلحة، وكذلك التحديات التي تواجهه الدول العربية في ظل انتشار جائحة كورونا.وأوضح الدكتور السُّلمي أنه اطلع وفد الاتحاد البرلماني الدولي على القرارات الصادرة عن جلسة البرلمان العربي التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، مُطالبًا الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤوليته في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وإلزام الدول الأجنبية والإقليمية بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وأفاد رئيس البرلمان العربي بأنه أحاط الوفد البرلماني الدولي بأن البرلمان العربي صوّت بالموافقة على استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كل من إيران وتركيا.// انتهى //00:08ت م0280