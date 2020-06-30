سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة الرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ملاوي
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
الرياض 8 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار ".
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