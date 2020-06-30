تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء سبل توطيد التعاون الثنائي بين تونس واليونان، خاصة في المجال الاقتصادي، ودفع نسق الاستثمار وتطوير التجارة البحرية بين البلدين.وأضاف بيان لرئاسة الحكومة أنه جرى خلال اللقاء التحاور بشأن الاستعدادات لانعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين.كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل دعم جهود تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.// انتهى//00:16ت م0285