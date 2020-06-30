الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأقال نادي فالنسيا الإسباني مدربه البرت سيلاديس من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق الذي إشراف على تدريبه في الآونة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة أمام غريمه المحلي فياريال 0 - 2 في نهاية الأسبوع في الدوري المحلي.وحصد فالنسيا 4 نقاط من أصل 15 نقطة كانت ممكنة، منذ استئناف نشاط الدوري الإسباني خلال الشهر الحالي بعد توقف دام منذ منتصف مارس.وأصدر النادي الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي بياناً أكد فيه أن "فالنسيا أعلم البرت سيلاديس بتحريره من عقده بمفعول فوري"، وعيّن خلفاً له سالفادور غونزاليز ليكون مدرباً موقتاً حتى التعاقد مع مدرب جديد.// انتهى //00:18ت م0286