نواكشوط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسيعقد قادة فرنسا ودول الساحل الإفريقي في العاصمة الموريتانية نواكشوط غداً اجتماعاً يبحثون خلاله الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل.وستجمع نواكشوط رؤساء الدول الست (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وفرنسا)، بعد نحو ستة أشهر من القمة التي جمعتهم في يناير الماضي في مدينة بو الفرنسية.وسيكون الرئيس إيمانويل ماكرون حاضراً في الاجتماع إلى جانب شركاء آخرين على غرار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورؤساء حكومات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.وكانت القمة السابقة قد انعقدت عقب سلسلة نكسات تعرضت لها الجيوش المتعاونة في الساحل في مواجهة الإرهابيين، كان من بينها مقتل 13 جندياً فرنسياً أثناء عملية عسكرية وسط إثارة الشكوك حول جدوى التدخل الفرنسي إقليمياً.// انتهى//00:24ت م0288