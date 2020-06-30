نواكشوط 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل حالتي وفاة و88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد الإصابات بلغ 4237، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1497 بعد تسجيل 88 حالة شفاء جديدة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 128 حالة.// انتهى//00:32ت م0289